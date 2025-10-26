さわってもいいよ♡ 気になるメンズをトリコにする「もこもこニットコーデ」特集
Ray㋲イチの沼らせガールな乃木坂46・金川紗耶が着こなす愛されニットをご紹介。今回は、肌のやわらかさを連想させる「もこもこなニットコーデ」を2つお届けします。思わずさわりたくなるようなニットをまとえば、意中の男のコもきっとあなたのトリコになるはず♡
さわってもいいよ♡ もこもこニット
ボリューム感に拍車がかかった今季のフェザーニットはチャーミングな魅力たっぷりで、まさに勝負服の1軍♡
思わずさわりたくなるやわらかさで、男のコをトリコにするはず♡ガーリーマインドを曲げずに愛されるぷりかわ乙女にぴったりなニットなのです。
Cordinate ルーズな着こなしでおしゃれに色っぽく
テディベアみたいに愛らしい、もこもこカーデ。ルーズなサイズ感を生かして、ちょぴり色っぽく攻めるのもアリ♡
シャギーニットカーディガン 15,290円／BayBee キャミソール 5,670円／ROUGHNECK（HANA KOREA）小花柄スカート 17,600円／HONEY MI HONEY ヘアアレンジに使った毛糸／スタイリスト私物
Cordinate 愛嬌たっぷりでスイーツライクなマカロンカラー
パールリボンがあしらわれた、甘ニットはカジュアルなデニムで親近感アップ。甘さ一辺倒にならないバランスをマスターして。
シャギーニットカーディガン、デニムパンツ 各10,890円／リリアン カラット キャミソール 2,199円／WEGO ニット帽 7,700円／Nine Tailor（STUDIO FABWORK）ネックレス 5,280円／グラミー
パンプス 12,980円／A de Vivre
撮影／花盛友里 スタイリング／笠原百合 ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 副編集長 小田和希子