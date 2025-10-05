　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※9月26日信用買い残の9月19日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1613銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　9,303　　 29,132　　　2.03
２．<409A> オリオン 　　　　　2,444　　　2,444　　 67.54
３．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　2,275　　114,125　　　4.78
４．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　1,988　　 90,174　　 11.17
５．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　1,588　　　5,635　　　2.13
６．<7201> 日産自 　　　　　　1,576　　 31,890　　　3.56
７．<6857> アドテスト 　　　　1,145　　　5,326　　　1.38
８．<4568> 第一三共 　　　　　1,011　　　4,776　　 30.25
９．<8358> スルガ銀 　　　　　　941　　　1,759　　　6.93
10．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　　746　　　5,372　　　0.99
11．<4519> 中外薬 　　　　　　　640　　　2,036　　 33.82
12．<8848> レオパレス 　　　　　632　　　2,789　　　2.62
13．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　608　　　3,909　　　4.74
14．<9434> ＳＢ 　　　　　　　　588　　 43,075　　　2.79
15．<4689> ラインヤフー 　　　　582　　 16,328　　 59.92
16．<9107> 川崎汽 　　　　　　　579　　　3,879　　　1.11
17．<4755> 楽天グループ 　　　　571　　 14,571　　　3.20
18．<3853> アステリア 　　　　　518　　　2,302　　　3.42
19．<6535> アイモバイル 　　　　503　　　　823　　　6.32
20．<6820> アイコム 　　　　　　500　　　　547　　 85.58
21．<4062> イビデン 　　　　　　483　　　1,338　　　2.70
22．<3660> アイスタイル 　　　　462　　　5,841　　 13.60
23．<285A> キオクシア 　　　　　427　　　4,476　　　1.49
24．<9433> ＫＤＤＩ 　　　　　　416　　　2,744　　　4.20
25．<9104> 商船三井 　　　　　　392　　　4,955　　　1.43
26．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　　　　377　　　3,156　　 10.90
27．<4506> 住友ファーマ 　　　　369　　　7,744　　　8.39
28．<4503> アステラス 　　　　　368　　　2,859　　　1.70
29．<6417> ＳＡＮＫＹＯ 　　　　360　　　　654　　　2.56
30．<3038> 神戸物産 　　　　　　355　　　1,049　　　3.23
31．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　　　　336　　　3,730　　　3.36
32．<9409> テレ朝ＨＤ 　　　　　325　　　　853　　 15.92
33．<5074> テスＨＤ 　　　　　　323　　　2,501　　 22.04
34．<9101> 郵船 　　　　　　　　313　　　2,469　　　1.09
35．<5020> ＥＮＥＯＳ 　　　　　307　　　2,145　　　2.09
36．<5726> 大阪チタ 　　　　　　299　　　2,625　　　2.36
37．<7817> パラベッド 　　　　　299　　　　356　　 22.28
38．<6078> バリューＨＲ 　　　　298　　　　480　　　0.71
39．<7238> ブレーキ 　　　　　　286　　　2,870　　　6.32
40．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　284　　　6,813　　 12.18
41．<7414> 小野建 　　　　　　　273　　　　543　　 11.11
42．<6376> 日機装 　　　　　　　239　　　　344　　 13.15
43．<5121> 藤コンポ 　　　　　　238　　　　388　　 32.93
44．<6920> レーザーテク 　　　　237　　　3,703　　　3.48
45．<8766> 東京海上 　　　　　　236　　　1,518　　　4.15
46．<2432> ディーエヌエ 　　　　235　　　9,966　　 32.35
47．<6525> コクサイエレ 　　　　231　　　1,629　　　1.22
48．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　　　　230　　　1,533　　414.54
49．<3064> モノタロウ 　　　　　198　　　1,472　　　9.43
50．<2752> フジオフード 　　　　191　　　　355　　　0.42

株探ニュース