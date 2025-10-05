信用残ランキング【買い残増加】 Ｊディスプレ、オリオン、ＮＴＴ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※9月26日信用買い残の9月19日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1613銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 9,303 29,132 2.03
２．<409A> オリオン 2,444 2,444 67.54
３．<9432> ＮＴＴ 2,275 114,125 4.78
４．<9501> 東電ＨＤ 1,988 90,174 11.17
５．<6315> ＴＯＷＡ 1,588 5,635 2.13
６．<7201> 日産自 1,576 31,890 3.56
７．<6857> アドテスト 1,145 5,326 1.38
８．<4568> 第一三共 1,011 4,776 30.25
９．<8358> スルガ銀 941 1,759 6.93
10．<9984> ＳＢＧ 746 5,372 0.99
11．<4519> 中外薬 640 2,036 33.82
12．<8848> レオパレス 632 2,789 2.62
13．<3436> ＳＵＭＣＯ 608 3,909 4.74
14．<9434> ＳＢ 588 43,075 2.79
15．<4689> ラインヤフー 582 16,328 59.92
16．<9107> 川崎汽 579 3,879 1.11
17．<4755> 楽天グループ 571 14,571 3.20
18．<3853> アステリア 518 2,302 3.42
19．<6535> アイモバイル 503 823 6.32
20．<6820> アイコム 500 547 85.58
21．<4062> イビデン 483 1,338 2.70
22．<3660> アイスタイル 462 5,841 13.60
23．<285A> キオクシア 427 4,476 1.49
24．<9433> ＫＤＤＩ 416 2,744 4.20
25．<9104> 商船三井 392 4,955 1.43
26．<4813> ＡＣＣＥＳＳ 377 3,156 10.90
27．<4506> 住友ファーマ 369 7,744 8.39
28．<4503> アステラス 368 2,859 1.70
29．<6417> ＳＡＮＫＹＯ 360 654 2.56
30．<3038> 神戸物産 355 1,049 3.23
31．<6619> ＷＳＣＯＰＥ 336 3,730 3.36
32．<9409> テレ朝ＨＤ 325 853 15.92
33．<5074> テスＨＤ 323 2,501 22.04
34．<9101> 郵船 313 2,469 1.09
35．<5020> ＥＮＥＯＳ 307 2,145 2.09
36．<5726> 大阪チタ 299 2,625 2.36
37．<7817> パラベッド 299 356 22.28
38．<6078> バリューＨＲ 298 480 0.71
39．<7238> ブレーキ 286 2,870 6.32
40．<3697> ＳＨＩＦＴ 284 6,813 12.18
41．<7414> 小野建 273 543 11.11
42．<6376> 日機装 239 344 13.15
43．<5121> 藤コンポ 238 388 32.93
44．<6920> レーザーテク 237 3,703 3.48
45．<8766> 東京海上 236 1,518 4.15
46．<2432> ディーエヌエ 235 9,966 32.35
47．<6525> コクサイエレ 231 1,629 1.22
48．<4180> Ａｐｐｉｅｒ 230 1,533 414.54
49．<3064> モノタロウ 198 1,472 9.43
50．<2752> フジオフード 191 355 0.42
株探ニュース