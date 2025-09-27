Netflixのドラマ「ウェンズデー」に主演する女優ジェナ・オルテガ（23）は、エミー賞授賞式で大胆なトップスを披露した後、スタイリストに「もっと実用的」な衣装をリクエストしたという。9月14日の授賞式で、映画「永遠に美しく…」にインスパイアされたジバンシィのジュエリーをちりばめたアンサンブルを着用し、会場を沸かせたジェナだが、その衣装の重さは「少なくとも20～30ポンド（約9～13キロ）はあった」そうだ。



【写真】注目を集めた“宝石だけ”のドレス そりゃ肌にくい込むよ…

スタイリストのエンリケ・メレンデスは、ジェス・ルセロの番組「プラスワン」で「あれは完全にクチュール作品だから、修正はできなかった」と語った。「ジェナからは『エンリケ、大好き。でも次はもっと実用的なものにして』って言われたよ。あの衣装は、かわいそうに彼女の鎖骨に食い込んでいたんだ」と明かした。



ジェナが14歳の頃からスタイリングを担当してきたエンリケによれば、ジェナは露出の多さを過度に心配していたわけではないという。「ジェナは『衣装がずれる心配はしていないけど、アカデミーには敬意を表したいの』って言っていた。ぼくの方がずれを心配していたくらいで、しっかりテープも使って対策は万全だった。ただ、あれほど露出度の高い衣装を扱ったのは初めてだったね」と振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）