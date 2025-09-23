妨害に「超非常識」と涙のブチ切れ…14位オランダ女子選手に同情と激励の声「あなたを誇りに思います」「頭を上げて」【東京世界陸上】

女子5000メートル決勝でエチオピアの選手と接触するコスター(C)Getty Images

9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」で物議を醸したのが、同20日に行われた女子5000メートル決勝だった。日本の田中希実も出場したレースにあって、「本当に腹が立つ」と憤怒したのが、14位に終わったモーリーン・コスター（オランダ）だ。

18日の予選を1組4位で通過したコスターは、決勝も中盤まで上位争いを展開。ところが、残り2周となった所で、ライバル選手に妨害されて転倒しかけ、最終盤にも別の選手と接触した。



レース後は涙を浮かべながら、母国オランダの公共放送『NOS』のフラッシュインタビューに応じたコスターは、「今日、私は2回も“ありえないぐらい非常識”な妨害を受けた」と強調。「本当はこんな風にカメラの前で泣きたくはない。でも、本当に腹が立つのよ」と悔しさをかみしめ、「2回目のエチオピアの選手から受けた妨害は、間違いなく“超非常識”だったわ！」とまくし立てていた。

そのコスターは、一夜明けた21日に自身のインスタグラムを更新。「『もしも？』これは何の役にも立たないし、決して答えの出ない考えだ」「昨日は何か特別なことができると感じていたのに、期待は姿を消してしまった。14位という結果は、私がここに来た目的ではなかった」などと恨み節を書き込んだ。