ÂçÊ¬¸©¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¶õ¹Á¤Î°¦¾Î¡ÖÂçÊ¬¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¶õ¹Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÈÍÑ´ü´Ö¤ò2025Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸©¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤ÎÍ½Äê¤ÇÂçÊ¬¶õ¹Á¤Î°¦¾Î¤ò¡ÖÂçÊ¬¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¶õ¹Á¡×¤È¤·¤ÆÍ¶µÒ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã¸©µÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¡¢º´Æ£ÃÎ»ö¤Ï´ü´ÖÃæ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñÆâ³°¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ËüÇî½ªÎ»¸å¤â·ÑÂ³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥ó¥ê¥ªÂ¦¤Î»¿Æ±¤âÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°¦¾Î¤Î¤Î»ÈÍÑ¤ò2025Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶õ¹ÁÆâ¤ÎÁõ¾þ¤â·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º´Æ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤Í¶µÒÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£