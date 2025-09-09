¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤À¤±¤ÉÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×²¬»³¤¬¡È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ÉT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤òÈ¯É½
¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï8Æü¡¢²¬»³ÊÛ¤¬¡È¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ÉT¥·¥ã¥Ä¡ÖOKAYAMA ACCENT T-SHIRT(¥¯¥»T)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ï13⽇¤ÎJ1Âè29Àá¡¦Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥»T¤Ï¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¶â°ÂÎ¼¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£º£²ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡Ö¤«¤¿¤Ë¤ã¡¼¤ª¤¨¤Þ¡¼¡×(²¬»³ÊÛ¤Ç¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×)¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ª¤ËÇ¤¬¾è¤Ã¤¿Áª¼ê(¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤¿¤Ë¤ã¡¼¡×¢ª¡Ö¸ª¥Ë¥ã¡¼(Ç)¡×)¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤È²¬»³ÊÛ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ »î¹ç´ÑÀï¤ÎÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈPR¡£¡Ö9·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬»³(2³¬ ¥Ï¥ì¥Þ¥ÁÆÃ¶è365)¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹!¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤!¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¡Ø¤«¤¿¤Ë¤ã¡¼¡Ù¤À¤«¤é¸ª¤ËÇ¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É!¡×¡ÖÈþ¤·¤¤²¬»³ÊÛ¡×¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¥°¥Ã¥ºÌµ¸Â¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤ä¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡ÄÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤ªÃÎ¤é¤»#¥¯¥»T ¡ß #¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥³¥é¥Ü·èÄê✨
¡À
9⽉13⽇(ÅÚ)Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤è¤ê
ÈÎÇä³«»Ï‼️‼️
