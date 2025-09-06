「試合ごとに成長」J１で16位…苦闘する名古屋で元日本代表DFが期待する新戦力「元々、力がある」「前線で収まるし、機動力もある」
元日本代表DFの名良橋晃氏が、自身のYouTubeチャンネル『名良橋さんの大悟味ちゃんねる』で、名古屋グランパスについて語った。
今季のJ１で、ここまで16位と苦戦を強いられている名古屋。J２降格圏内の18位・湘南ベルマーレとは勝点４差だ。
そのなかで、名良橋氏は名古屋の“新戦力”を高く評価する。まず、今年３月に当時17歳でプロ契約を結んだMF森壮一朗に言及。３−４−２−１の右ウイングバックで、リーグ戦では５戦連続でスタメン出場しているサイドアタッカーに関して「試合ごとに成長しています」とコメントする。
続いて、今夏にベルギーのコルトレイクから復帰したDF藤井陽也に触れる。
「元々、力があるじゃないですか。ヘディングが強い。運べる、配れる。コンディションも徐々に上がってきたので、これから守備のリーダーも期待できるのではないですか」
さらに８月に東京ヴェルディから加入したFW木村勇大にも可能性を感じているようだ。
「良いですよ、起点にもなるし。前線で収まるし、機動力もある。そこで時間とスペースを上手く使ってくれる。木村選手の加入は大きい」
リーグ戦は、残り10試合となった。名良橋氏は残留争いが“最後の最後”まで続くと予想し、「また楽しみなゲームが増えると思います」と展望した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に恥ずかしい」前回４強のインドネシアがFIFAランク185位の弱小国に大苦戦！０−０ドローで敗退危機に辛辣批判！元Jリーガーの指揮官にも酷評「韓国人監督の時より弱体化した」【U-23アジア杯予選】
今季のJ１で、ここまで16位と苦戦を強いられている名古屋。J２降格圏内の18位・湘南ベルマーレとは勝点４差だ。
そのなかで、名良橋氏は名古屋の“新戦力”を高く評価する。まず、今年３月に当時17歳でプロ契約を結んだMF森壮一朗に言及。３−４−２−１の右ウイングバックで、リーグ戦では５戦連続でスタメン出場しているサイドアタッカーに関して「試合ごとに成長しています」とコメントする。
続いて、今夏にベルギーのコルトレイクから復帰したDF藤井陽也に触れる。
さらに８月に東京ヴェルディから加入したFW木村勇大にも可能性を感じているようだ。
「良いですよ、起点にもなるし。前線で収まるし、機動力もある。そこで時間とスペースを上手く使ってくれる。木村選手の加入は大きい」
リーグ戦は、残り10試合となった。名良橋氏は残留争いが“最後の最後”まで続くと予想し、「また楽しみなゲームが増えると思います」と展望した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に恥ずかしい」前回４強のインドネシアがFIFAランク185位の弱小国に大苦戦！０−０ドローで敗退危機に辛辣批判！元Jリーガーの指揮官にも酷評「韓国人監督の時より弱体化した」【U-23アジア杯予選】