上司や取引先からの理不尽な要求、続々と降ってくるタスク、一向に指示が通らない後輩……。仕事中に怒りを感じたとき、あなたはどうしますか？感情のままに発言して後悔したり、逆に何も言えずに感情を抑え込んでしまったりと、怒りへの対処に悩む人は多いのではないでしょうか。

そこで意識したいのが、アンガーマネジメント。日本アンガーマネジメント協会によれば、アンガーマネジメントとは「怒りの感情と上手に付き合う」ためのトレーニングです。「怒らないことを目的とするのではなく、怒る必要のあることは上手に怒る、怒る必要のないことは怒らなくて済むようになる」ことを目指します。*1

アンガーマネジメントを実践すれば、怒りに振り回されることを防げるはずです。そこで本記事では、怒りが仕事に及ぼす影響からアンガーマネジメントの実践方法まで、詳しく解説します。

怒りが仕事を邪魔する理由

大きな声を出す、物に当たる、そっけない態度をとるなど、怒りを表に出す人を見て、いい印象を持つ人は少ないでしょう。特に職場や取引先といったビジネスシーンでは、信頼やキャリアに悪影響を与える可能性があります。

実際に、怒りはビジネスシーンにおいて「信頼」と「キャリアアップ」にマイナスの影響を及ぼすことが、研究によって明らかになっています。

エルサレム・ヘブライ大学とプリンストン大学の研究チームは、約3,800人を対象に、「怒り」「悲しみ」「感情を出さない」という3つの感情表現に対する評価を比較しました。その結果、怒りを表に出した人は「有能ではない」「地位が低い」と判断され、昇進や報酬の面でも不利な評価を受けやすい傾向が一貫して見られました。*2

たとえば、部下のミスに腹を立てて強い口調で叱責した場合、内容が正しくても周囲には「感情的な人」「一緒に働きにくい人」という印象を与えてしまうということです。その結果、リーダーシップや判断力への信頼が損なわれ、重要なプロジェクトや昇進のチャンスを逃す可能性があります。

しかし見方を変えれば、どんな状況でも冷静に感情をコントロールできる人は、周囲から高く評価されやすいとも言えます。だからこそ、怒りを上手に管理するスキルが必要なのです。

アンガーマネジメントの基本ステップ

アンガーマネジメントには、3つのステップがあります。ステップ別に、実践方法やポイントなどを押さえましょう。

1．怒りを書き出し客観視する

日本アンガーマネジメント協会理事の戸田久実さんによると、「アンガーマネジメントのスタートは『自己認識』」だそうです。自分を客観的に見つめる力がつくと、「怒りにのみ込まれてしまうことがなくなっていく」といいます。*3

その自己認識の練習として、戸田さんがすすめるのが「アンガーログ」です。具体的には次のような内容を記録します。

怒りを感じたとき、何があったか どのような怒りを感じたか 怒りの10段階評価（10点は全身が震えるくらいの人生最大の怒り）（※*3を参考に筆者がまとめた。）

実際に、筆者も最近あった出来事を思い出してアンガーログを4つほど書き出しました。

確かに、書き出すことで自分の怒りを客観的に見直すことができました。 自分がどんなときに怒り、どんな考え方をするのかが見えてくるため、対処法も立てやすくなります 。

アンガーログを続ければ、書き出さなくても「いま自分は怒っているな」と客観視する癖がつきそうです。嫌なことがあった日やイライラしているときに記録して、自己認識の練習をしましょう。

2．一度「待つ」

実際に怒りを感じたときに試したいのが、「一度待つ」という方法です。

戸田さんによると「 怒りが生じても6秒も経てば理性が働く 」そう。そのため「理性が働くまでの6秒間をやり過ごせるように」なることで、「怒りに任せた行動に走ることを回避」できるといいます。*3

この6秒間で、アンガーログを活かしましょう。たとえば、頭の中で怒りの10段階評価をしてみる、最も怒りを感じた出来事を考えるなどの方法で冷静さを取り戻すのです。

このほか、深呼吸をしたり数を数えたりするのも効果が期待できます。

3．相手に伝える

上手に怒りを伝えるのも、アンガーマネジメントの一環。なぜなら、何も言わなければ問題の根本は解決できないからです。

日本アンガーマネジメント協会代表理事の安藤俊介さんは、「怒るべきときに怒らないと、相手の主張をそのまま受け入れることになる」と注意を呼びかけています。そのうえで「 怒りを感情的にぶつけることなく、リクエストを伝え、改善を求める 」必要性を強調しています。*4

相手を責めたり謝らせたりすることが目的ではありません。自分の気持ちを冷静に伝え、前向きに解決を目指しましょう。

上手に怒りを伝えるルール

では「怒りの上手な伝え方」とは何でしょうか？意識したいことをご紹介しましょう。

シンプルで具体的な要望にする

「怒りを伝える」とは、心の中のイライラやモヤモヤをぶつけることではありません。大切なのは、「こうしてほしい」といったリクエスト、つまり要望を伝えることです。

その際、 文句や余計な説明は省き、要望をシンプルかつ明確に伝えるのがポイント 。安藤さんは、「リクエストを、シンプルに、明確に伝えることで、お互いに嫌な気持にならずに前向きに問題解決ができる」と述べています。*4

これを踏まえて、具体例を考えてみましょう。

【出来事】終業時刻の直前に仕事を頼まれた

【NG例】「今いわれても無理です。どうしてもっと早くいわないんですか！」

【OK例】「この作業は2時間かかるので、今後は15時ごろまでに任せてもらえると助かります」



事実と一緒に、「15時までに」と具体的な時間も提示することで、要望を正確に伝えられます。シンプルで具体的なリクエストなら相手にも聞いてもらいやすく、問題解決につながるでしょう。

NGワードに注意

シンプルに伝えるからこそ、言葉選びには注意が必要です。つい使ってしまいがちな「NGワード」を確認しておきましょう。

【決めつけ】



絶対に：この企画書じゃ絶対に通らない いつも：あなたはいつも返事が遅い

【あいまい】



ちゃんと／しっかり：ちゃんと連絡して もっと：もっと早く準備して すぐに：ミスはすぐに報告して

アメリカ心理学協会によると、決めつけ表現は相手に「怒りが正当化されている」という印象を与えてしまうそうです。正しさをアピールしているように聞こえ、「解決策を一緒に考えてくれるかもしれない人々を遠ざけてしまう」リスクもあるといいます。*5

あいまいな言葉も同様ですが、これらは話し手の感覚に依存しがちです。聞き手が「そんなことはない」「よくわからない」と反発してしまい、リクエストが通りにくくなる可能性があるため注意しましょう。

アンガーマネジメントは誰でも身につけられる

「分析する・待つ・伝える」の基本ステップを押さえれば、誰でもアンガーマネジメントを実践することができます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、それぞれのステップはシンプルなので、ひとつずつ挑戦してみてください。練習を重ねることで、次第に怒りをコントロールできるようになるはずです。

アンガーマネジメントを習得すれば、怒りに振り回されることなくいつでも円滑に仕事を進められるでしょう。周囲からの信頼や評価も高まり、キャリア形成にも役立つスキルです。

思わずカッとなってしまった経験がある人や、「怒っていても言えない・伝わらない」と悩んでいる人は、ぜひ記事の内容を参考にしながらアンガーマネジメントをはじめてみてください。



文・写真：藤真唯