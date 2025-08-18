【画像をもっと見る】

白幡は1996年にスタイリストとしてのキャリアを開始して以降、ファッション誌、広告、アパレルブランドのカタログを中心に活躍。2016年からスタイリングのディレクターを務めてきた。

スタイリングは、2016年に表参道1号店をオープン。ショップコンセプトに「KITCHEN」を掲げ、内装は野村訓市が率いるトリップスター（TRIPSTER）が手掛けた。売り場では、白幡の名前を冠したオリジナルブランド「kei shirahata」をはじめ、国内外からセレクトしたブランドアイテムを展開。白幡から直接指導を受けたショップ・スタイリスト（SHOP STYLIST）が、来店者それぞれに応じたコーディネートを提案してきた。

白幡はインスタグラムでコメントを発表。「私は、2025年7月末をもちまして、スタイリングのディレクター契約を終了する運びとなりました。この10年間、ブランドの立ち上げから社内外の多くの方々に支えていただいたことを心より感謝いたします。今年1月から企画を始めた秋コレクションが、私が手がけるスタイリングの最終形となります。いつも応援してくださったお客様には心から感謝の意をお伝えします。」と綴った。