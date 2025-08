YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で、案内人のJukiaが、日本に到着したばかりの外国人観光客を車で案内する特別企画が公開された。東京観光やグルメ体験、伝統文化に触れた旅行者たちの驚きや感動、そしてJukiaとの温かな交流が描かれている。



空港で声をかけられたのは、アメリカから来た男女の旅行者だった。Jukiaが提案した「FREE RIDE」は、ホテルまでの送迎に加え、無料で観光案内も行う企画である。車内では、日本の右ハンドル車を見た男性が「ハンドルどこ行った!?」と驚き、Jukiaは「アメリカ人がよくする最初のリアクションだよ」と笑った。その瞬間、車内は一気に和やかな空気に包まれた。



大学を卒業したばかりの2人は、卒業旅行として日本を訪れたという。専攻を尋ねられると、男性は金融、女性はマーケティングと経営学だと答え、Jukiaは「なんか頭良さそうに聞こえるね」と感心していた。



移動中、男性は日本のトイレに興味津々で、「未来すぎるよ、2100年って感じ」と興奮気味に語った。Jukiaが「10個ぐらいボタンがあるからね」と答えると、2人はさらに目を輝かせた。続いて、インターネットで見た日本の通勤ラッシュについても質問し、「人が電車に押し込まれてるよね?」と不思議そうに話すと、Jukiaは「東京ではよくある光景だよ。混む時間帯は避けた方がいい」とアドバイスした。



今回の企画に参加した理由を男性は、「正直、他の国だったら歩き去ってたと思う。でも日本は優しいし礼儀正しいから、変なことにはならないだろうって思っちゃうんだよね」と説明した。女性も「Jukiaなら信用できる感じがした」とうなずき、さらに男性は「フォロワー10万人とかいるのを見て、これは大丈夫だって思った」と安心した理由を明かした。



その後、3人はお台場の「東京ラーメン国技館 舞」へ。6つのラーメン店が並ぶ館内で、女性は「全部おいしそう!」「どれも絶対おいしいはず!」と目を輝かせ、ラーメンを一口食べると「おいしいね!わあ!」と感動した。男性はラーメンをすする文化に戸惑ったが、Jukiaに「日本ではすするのは全然問題ないよ」と言われると、「これ家でやったら絶対お母さんに怒られるよ」と笑いを誘った。女性は念願の日本の餃子を食べ、「最高だ、この餃子大好き!」と感動し、2人は日本の食文化に驚いた。



旅の締めくくりは、日本の伝統文化を体験できる「まつりJAPAN」だ。獅子舞や太鼓の演奏、射的やヨーヨー釣りなどの屋台を楽しみながら、2人は「全部に感動してるよ!」と声を弾ませた。



男性は最後に、この企画に参加して本当によかったと語り、「あの時Yesって言ってよかったよ」と笑顔を見せた。Jukiaも「楽しんでもらえたなら嬉しい」と応え、後日、2人から日本旅行の思い出写真が届いた。「FREE RIDE」は、2人にとって忘れられない体験となった。

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo