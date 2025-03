【ファミマオンライン】 3月6日より開始

ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうちの「『あなた』のうれしい」「楽しいおトク」の一環として、3月6日から、新しいデジタルコマース事業「ファミマオンライン」のサービスを開始した。

「ファミマオンライン」は、これまで展開されてきたファミペイWEB予約やギフトサービスを融合・拡張した新しいオンラインサービス。全国に約16,200店舗を持つファミリーマートの店舗サービスとネットワークをかけあわせることで、「オンラインコンビニ」として、ファミリーマートならではの買い物体験が提供される。

「とっておきに出会えるもうひとつのファミマ」をサービスのコンセプトとし、これまでもファミリーマートの活動の柱になっていた「『あなた』のうれしい」・「楽しいおトク」に加え、「いつでも」便利の3つをサービスのポイントとして、地域の銘品や、ファミチキデザインの限定アイテム、豊富な種類を揃えたコンビニエンスウェアの展開など、ファミマオンラインならではの商品を続々展開していくという。

「ファミマオンライン」のオープンを記念して、抽選で全額キャッシュバックが当たるキャンペーンや、豪華食材がワンコインで購入できる抽選販売、対象商品購入でファミチキやコーヒーをプレゼントするキャンペーンに加え、ファミペイと連動したおトクなキャンペーンも実施される。

【「ファミマオンライン」詳細】

1. 「あなた」のうれしい:来るたびにワクワクする品揃え

ファミリーマートの看板ブランドと、人気キャラクター・有名ブランドがコラボレーションした、ファミリーマートオンラインでしか買えない限定グッズを定期的にお届けします。全国展開のファミリーマートが厳選する、旬のフルーツやご当地グルメ、特産品など、まだ出会っていない“おいしい”や“たのしい”が集まる「ご当地ファミマ」も展開予定です。

2. 「楽しいおトク」:オンラインならではの楽しい・おトクなお買い物

ファミマオンラインは、ファミリーマートのバーコード決済付きスマホアプリ「ファミペイ」と連動したお買い物サイトです。ファミマオンラインでの購入に応じて、特別なクーポンや特典がもらえるなど、お買い物が楽しくなるお得な体験を取り入れており、ファミリーマートならではの、楽しいおトクをたくさんお届けします。

3. 「いつでも」便利 :オンラインでかんたん注文、お近くの店舗で受け取りができる

ファミリーマートオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」のオンライン注文を開始します。限定サイズの展開や、幅広い品揃えで、自分に合った商品を購入いただけます。歳時の贈り物や、大切なイベントなどのお祝い事に、ちょっと豪華なお弁当も展開予定です。

また「ファミペイ」からオンライン注文して、お近くの店舗で商品の受け取りができる、便利なお買い物体験ができます。

3月展開商品

3月は、ファミリーマートの看板商品であるファミチキの関連商品が登場する。ファミチキになれる寝袋セットやペットウェア、またファミチキに扮したベアブリックが限定販売される。

また、ここでしか手に入らないサンリオキャラクターズコラボグッズでは、「ファミッペ」と「ハローキティ」がコラボしたぬいぐるみや、サンリオの人気キャラクター達がファミリーマートの制服を着用した限定デザインのマスコットが展開される。

ハローキティ×ファミッペぬいぐるみセット

価格:4,480円

予約開始日:3月6日(木)

ハローキティとファミッペが仲良く並んだぬいぐるみセット。「Sanrio Virtual Festival」をイメージしたケースに入る仕様

サンリオキャラクターズ×ファミチキマスコットキーホルダー(全4種)

価格:2,480円

予約開始日:3月6日(木)

サンリオの人気キャラクター達がファミリーマートのユニフォームを着用した限定デザインのマスコット。ファミチキ型のポーチの中に収まる仕様

BE@RBRICK ファミチキ 100%

価格:2,480円

予約開始日:3月6日(木)

100%(全長7cm)のBE@RBRICK。頭はファミチキ柄、胴体はホットスナック袋(以下、ファミチキ袋)をイメージしたデザイン

ファミチキ寝袋&パジャマ

価格:10,980円

予約開始日:3月11日(火)

ファミチキ袋を寝袋で再現。ファミチキ色のパジャマを着てもぐりこむとまるでファミチキになった気分になれる

ファミチキペットウェア

価格:4,400円

予約開始日:3月18日(火)

ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」をデザインのモチーフに使用したペットウェア

※画像はイメージです。

※本商品は標準税率(10%)対象商品です。

※デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。

※受け取り方法は、「店頭受け取り」のみとなります。

※予定数がなくなり次第販売終了となります。

※注文方法詳細はこちらよりご確認ください。

コンビニエンスウェアが豊富な品揃えで購入可能に

コンビニエンスウェアも、ファミマオンラインで購入可能になる。これまで店頭にはなかったサイズ、地域限定で取り扱っていた一部アイテムも取り揃えられる。

また、全国に約16,200店舗を展開するファミリーマートならではのサービスとして、ユーザーののライフスタイルに合わせた注文・受取方法が提案される。支払いは、オンラインにて事前決済が可能となり、近くのファミリーマート店舗や、帰省先、外出先など、全国各地のファミリーマート店舗(※)で受け取ることができる。

※沖縄県及び一部地域の店舗ではお受け取りいただけません。

母の日・父の日などのギフトもファミマオンラインで

「母の日・父の日ギフト」では、5月11日の母の日、6月15日の父の日に向けた様々なギフトが展開される。また、4月5日まで早期割引が実施され、対象商品が通常価格より約10%引きで購入できる。

【予約期間】

母の日ギフト:3月6日(木)~4月29日(火)

父の日ギフト:3月6日(木)~6月6日(金)

【発送期間】

母の日ギフト:5月8日(木)~5月11日(日)

父の日ギフト:6月12日(木)~6月15日(日)

※お届け日・時間の指定はできません。

※オリジナルカードをつけてお届けします。(一部商品を除く)

その他、贈り物選びの幅を広げる特別なギフトとして、手土産、贈答品、お祝いなどの商品を常時取り揃えております。

キャンペーン情報

オープン記念に“全額キャッシュバック”キャンペーンや、ファミペイと連動したおトクなクーポンも

(1)ファミマオンラインオープン記念!全額キャッシュバックキャンペーン

期間中、ファミマオンラインにてファミペイ決済で購入した代金を、抽選で20名に期間限定ファミマポイントで全額キャッシュバックするキャンペーンが実施される。

※進呈金額に上限がございます。

実施期間:3月6日(木)~3月31日(月)

進呈時期:4月下旬ごろ

進呈上限:期間限定ファミマポイント最大50,000円相当

※ファミマポイントの有効期限は、2025年9月30日(火)23時59分まで

(2)ファミマオンラインオープン記念!抽選で豪華商品がワンコインで購入できるキャンペーン

ファミマオンラインのオープン記念セールとして、対象商品が抽選で498円(税込537円)で購入できるキャンペーンが実施される。

実施期間:3月6日(木)~3月19日(水)

対象商品:鹿児島県産 黒毛和牛ギフト、鹿児島県産うなぎ蒲焼セット、ボイルたらば蟹

当選結果:3月21日(金)

※商品の発送は当選日より4日~14日前後でお届けとなります。

※お届け日・時間の指定はできません。

(3)ファミマオンラインオープン記念!初回購入300円引きクーポン

ファミマオンラインで初回3,000円(税込)以上購入時に使用できる300円引きのクーポンが配信される。

利用期間:3月6日(木)~3月31日(月)

利用条件:初回購入時3,000円(税込)以上の商品の購入

(4)ファミチキデザインオリジナルグッズを買うとファミチキ無料引換クーポンがもらえる

ファミチキデザインオリジナルグッズを1点購入ごとに、ファミチキ無料引換のファミペイクーポンが1枚もらえるキャンペーンが実施される。

実施期間:3月6日(木)~3月31日(月)

対象商品:ファミチキ(骨なし)

進呈時期:4月下旬を予定

(5)贈った自分もちょっとおトクに!母父ギフトを贈るとコーヒー無料引換クーポンがもらえる

母の日、父の日のギフトを1点贈るごとに、ブレンド(M)/カフェラテ(M)無料引換のファミペイクーポンが1枚もらえるキャンペーンが実施される。

実施期間:3月6日(木)~6月6日(金)

対象商品:ブレンド(M)またはカフェラテ(M)のいずれか

※沖縄県ではブレンドMの取り扱いはありません。

進呈時期:購入月の翌月下旬を予定

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24022602

※画像はイメージです