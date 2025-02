LAPONEグループ所属アーティストのJO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが2日、「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」東京ドーム公演のファイナルを開催。合同ライブならではの企画盛りだくさんで全51曲を届け、ファンを熱狂させた。「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」東京ドーム公演の模様5グループそれぞれのパフォーマンスはもちろん、「LAPOSTA」のテーマソング「LOVE ALL STAR」や各グループの楽曲を全員でパフォーマンスしたり、他グループの楽曲をカバーしたり、メンバーをシャッフルしてパフォーマンスしたり、合同ライブならではのステージが展開された。

他グループのカバーでは、INIはME:Iの「Click」をパフォーマンスし、“Click”ポーズもキュートに披露。JO1は、ME:Iの「Cookie Party」を披露して会場を沸かせた。ME:IはINIの「Brighter」とJO1の「OH-EH-OH」を届け、キレキレのパフォーマンスを披露。「OH-EH-OH」のサビではジャケットダンスをクールかつセクシーに繰り出し、観客を魅了した。「LAPOSTA」は2023年よりスタート。3度目の開催となる今回は、ME:I、IS:SUEが新たに加わり、1月27日〜2月2日に東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催した。3日間の東京ドーム公演のほか、JO1とINIのメンバー22人のソロステージやDXTEEN、ME:I、IS:SUEのファンミーティングを実施。アトラクションやフードメニューのコラボ、イルミネーションツリースペシャルコラボレーション演出なども行われた。(C)LAPONE ENTERTAINMENT (C)LAPONE GIRLS