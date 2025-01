6戦連発8得点のイサクがプレミア月間MVP＆ベストゴールのW受賞…7得点7アシストのサラー抑える

プレミアリーグは10日、2024年12月度の月間最優秀選手、最優秀監督、ベストゴールなどを発表。ニューカッスルのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが月間最優秀選手とベストゴール受賞した。イサクは12月に行われた6試合に出場し、8得点2アシストを記録。出場した全ての試合でゴールを奪い、同期間に7得点7アシストという成績を残したリヴァプールのFWモハメド・サラーを抑えて自身初の月間最優秀選手となった。

