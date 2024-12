サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S25」シリーズでは、標準モデル「Galaxy S25」と「Galaxy S25+」にもRAM 12GBが搭載されると報じられています。

ここ最近のハイエンド・スマートフォンは、オンデバイスAI(クラウドと通信せず、端末内で処理)を動かすため、搭載RAMは増える傾向にあります。中国メーカーの「OnePlus 13」は、基本容量が12GB・最大が24GBとなっていました。

そんななか、信頼性の高いリーカーのAbhishek Yadav氏は「Galaxy S25シリーズの基本RAM容量は12GBになる。Galaxy S25とS25+の8GBバリエーションはない」と述べています。

Exclusive

The base storage variant of the Samsung Galaxy S25 series will come with 12GB of RAM.

So, no 8GB RAM variant for the S25 and S25+ this time. #Samsung #GalaxyS25Series #GalaxyS25Ultra

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 20, 2024