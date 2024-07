ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2024年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、アニメ「鬼滅の刃」グッズを紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年7月もセガプライズから、アニメ「鬼滅の刃」グッズが続々登場!

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編の名シーンを再現できる「胡蝶しのぶ」と「栗花落カナヲ」の”ちょこのせ”フィギュアのほか、「竈門炭治郎」と「竈門禰豆子」のミニフィギュアがラインナップされます☆

アニメ「鬼滅の刃」 mOH!ment ミニフィギュアVol.1

投入時期:2024年7月19日より順次

サイズ:全長約4×7cm

種類:全2種(竈門炭治郎、竈門禰豆子)

キャラクターの「OH!」な瞬間を切り取ったセガオリジナルデザインのミニフィギュア”mOH!ment”が登場!

2024年7月は「竈門炭治郎」と「竈門禰豆子」兄妹がラインナップされます。

「竈門炭治郎」はおむすびを、「竈門禰豆子」はお手玉を落として「OH!」と慌てている姿を表現。

羽織の柄やポーズに合わせて動く髪の毛などもきちんと再現されたディティールも魅力的です。

思わず手を差し伸べたくなる、かわいらしいミニフィギュアです☆

アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“胡蝶しのぶ”−柱稽古編−

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約7×8.5cm

種類:全1種(胡蝶しのぶ)

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編のシーンをイメージした、「胡蝶しのぶ」の“ちょこのせ”フィギュアが登場。

微笑みを浮かべる「胡蝶しのぶ」が、全長約7×8.5センチで立体化されています。

正座をした「胡蝶しのぶ」が、まっすぐと正面を見つめている美しいフィギュアです。

7月26日より展開される「栗花落カナヲ」と共に揃えれば、自室で大切な話をしているシーンを再現できます。

継子(つぐこ)である「栗花落カナヲ」と「胡蝶しのぶ」のフィギュアを両方揃えたくなるシリーズです。

蝶の羽根をイメージさせる隊服を着た「胡蝶しのぶ」

正座をすることで出来る隊服のシワや床に広がる羽織の裾なども、リアルに再現されています。

「胡蝶しのぶ」のトレードマークでもある、蝶の形をした髪飾りも繊細なタッチで造形。

どのアングルから見ても凛とした姿勢の「胡蝶しのぶ」に心奪われるフィギュアです。

アニメ「鬼滅の刃」 ちょこのせ プレミアムフィギュア“栗花落カナヲ”−柱稽古編−

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約7×8.5cm

種類:全1種(栗花落カナヲ)

テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編のシーンをイメージした「栗花落カナヲ」の“ちょこのせ”フィギュアもラインナップ。

静かに微笑する「栗花落カナヲ」の姿がデザインされています。

少しだけ俯いている仕草もかわいらしいフィギュアです。

「胡蝶しのぶ」の”ちょこのせ”フィギュアといっしょに飾れば、柱稽古編の名シーンが再現可能。

2種類ともゲットしたい、美しい師弟のフィギュアです☆

両手を重ねてちょこんと正座をする「栗花落カナヲ」

師匠である「胡蝶しのぶ」の話を真剣に聞いている様子が再現されています。

いつも羽織っている白いマントのドレープや、

サイドテールにした蝶形の髪飾り、スカートのヒダなどの細部もリアルに表現されたフィギュアです。

アニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクターたちのフィギュア!

2024年7月より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズの紹介でした☆

※「禰豆子」の「禰」は「ネ」+「爾」となります

