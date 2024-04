ヴィクトリア・ベッカムが、50歳の誕生日を家族や友人達とお祝いしたことを振り返った。ヴィクトリアは誕生日当日、プライベート機で南フランスへ飛び、高級レストランにて家族だけで祝った。そして週末には、英ロンドンにある高級会員制クラブでセレブ達を招いたパーティを行った。【この記事の動画を見る】ヴィクトリア・ベッカムは50歳の誕生日だった現地時間17日、仏コートダジュールにある高級レストランを訪れ、夫デヴィッド・ベッカム(48)、長男ブルックリン(25)、次男ロメオ(21)、三男クルス(19)、末っ子ハーパーちゃん(12)、そしてヴィクトリアの両親でプライベートなお祝いをした。

現地時間20日には、英ロンドンのメイフェア地区にある高級プライベート会員制クラブ「Oswald’s」で、親族や豪華セレブを招いて盛大なパーティが開催された。ヴィクトリアは現地時間24日に英版『VOGUE』の公式Instagramが公開した動画で、豪華な誕生日パーティを振り返った。映像が始まると、ロングヘアを後ろでまとめ、白いパンツスーツを着たヴィクトリアがこのように話している。「私は誕生日をお祝いしたばかりで、最高の一週間を過ごしたわ。実際の誕生日には、子ども達やデヴィッド、両親と一緒に南フランスに行って、素晴らしい一日を過ごしたの。ランチをして、お酒も飲んだわ。ディナーも共にして、家族だけで最高の時間だった。そして誕生日を祝うために、ロンドンでパーティを開いたのよ。すごく楽しかった。」英メディア『The Sun』によると、ヴィクトリアの誕生日当日、ベッカム一家はプライベート機で南フランスへ飛び、運転手付きの車でフレンチリビエラの中世の村サン=ポール=ド=ヴァンスにある有名な高級レストラン「La Colombe d’Or」に向かったという。サン=ポール=ド=ヴァンスはフランスで最も美しい村と言われ、俳優の故ショーン・コネリーやジョニー・デップらが別荘を構えたことでも知られる。そのようなロケーションにあるレストラン「La Colombe d’Or」はベッカム夫妻のお気に入りで、過去にもロマンティックなディナーのために訪れたことがあるそうだ。ある関係者は同メディアの取材に応じ、デヴィッドが妻の誕生日のためにこの場所を選んだことについて、こう話した。「デヴィッドは信じられないほど、人里離れた場所を選びました。このレストランはカンヌ映画祭の期間中、定期的にトップセレブを招いています。だから地元の人達は、セレブを見ても特に驚きません。」そして、「ヴィクトリアは素晴らしい高級ワインで満たされた午後を過ごし、屋外で日光浴し、地中海を眺め、大好きな白身魚を楽しんでいました」と明かした。後日、ロンドンで開催された誕生日パーティには、俳優トム・クルーズや「スパイス・ガールズ」のメル・B、エマ・バントン、メラニー・C、ジェリ・ホーナー(旧姓ハリウェル)が会場に到着した。他にも、女優エヴァ・ロンゴリア、サルマ・ハエック、俳優ジェイソン・ステイサムとパートナーでモデルのロージー・ハンティントン=ホワイトリー、映画監督ガイ・リッチー夫妻、ジェニファー・ロペスの元夫で歌手のマーク・アンソニーと妻でモデルのナディア・フェレイラ、セレブシェフのゴードン・ラムゼイ夫妻、ヴィクトリアの妹ルイーズさんなど、40人のゲストが出席した。会場ではヴィクトリアのお気に入りワイナリー「シャトー・ムートン・ロートシルト」の高級ワインや、シャンパン、プライベートシェフによる料理が振舞われ、デヴィッドはパーティに推定25万ポンド(約4800万円)を費やしたと報じられた。画像は『Victoria Beckham Instagram「The best gift to be reunited!!」「Can’t wait to celebrate with my friends and family!」「I don’t think I’ve ever felt as loved as I did last night.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)