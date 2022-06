レディスファッションブランド「Honeys(ハニーズ)」に、2022年6月7日現在、様々な人気キャラクターのトートバッグが登場しています。

サンリオ、スヌーピー、トムとジェリーのデザインで、どれもシンプルで使い勝手の良いアイテムです。

スヌーピーのチャーム付きバッグ

サンリオキャラクターズのトートバッグは、ポチャッコ、マイメロディとクロミ、リトルツインスターズ、タキシードサム、シナモロール、ポムポムプリンがあります。

サンリオの人気キャラが大きくプリントされていて、どれもおしゃれで控えめなワンカラーのデザイン。どんな服装にもマッチし、普段使いしやすそうです。

しっかりとしたキャンバス生地で、サイズも大きめのため、荷物の多いレジャーなどにも活躍しそうです。サイズは縦42cm×横40cm×まち10cm(約)。

PEANUTSのトートバッグは、スヌーピーのほか、チャーリーブラウンの柄もあります。どれもほっこり癒されるかわいらしいデザインです。

また、スヌーピーのシルエット型のキュートなチャーム付きで、良いアクセントになっています。

ファスナーが付いているため、貴重品の持ち歩きも安心です。キナリ、ブラック、ピンクなど6色展開です。サイズは、縦37×横40×まち10cm(約)。

トムとジェリーのトートバッグは、ユニークなデザインで、どれもどこか懐かしいレトロな雰囲気のプリントが入っています。

チーズになったジェリーと、コップに顔を突っ込むトムのユニークなプリントで、カジュアルな服装にマッチしそうです。

柄はトム(グレー)とジェリー(キナリとクロ)それぞれ単独で、全部で3色展開です。

サイズは、縦37×横40×まち10cm(約)。

紹介した商品は、どれも1980円。それぞれ、ノートPC16インチが入るサイズ感です。

気になる人は、チェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630925