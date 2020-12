TBS系で30日に生放送される『第62回 輝く!日本レコード大賞』(後5:30〜10:00、東京・新国立劇場)で、特別賞に輝いた『鬼滅の刃』から、アニメ版挿入歌ながら名曲と話題の「竈門炭治郎のうた」を椎名豪 featuring 中川奈美が生歌唱することが決定した。

【動画】大賞候補 LiSA熱唱『鬼滅の刃』主題歌「炎」MV

公開中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が28日に興行収入歴代1位記録を19年ぶりに塗り替えるなど、話題沸騰中の『鬼滅の刃』。音楽もヒットし、テレビアニメ版第19話のクライマックスで流れた「竈門炭治郎のうた」は、劇中歌にもかかわらず、11/2付オリコン「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で、LiSAの「炎」「紅蓮華」に次ぐ3位を記録したほど。劇伴にも携わる椎名豪氏が作曲し、声優で歌手の中川奈美が歌唱する同曲を新国立劇場から届ける。

さらに、アニメ版、劇場版双方の主題歌を担当したLiSAが記録的ヒットとなっている『鬼滅の刃』を振り返り、レコード大賞候補の「優秀作品賞」を受賞した劇場版主題歌「炎」を歌唱する。

このほか「特別賞」受賞者は、Uruが「あなたがいることで」「振り子」の2曲を、NiziUが「Make you happy」を、松田聖子が「SWEET MEMORIES」日本語バージョンと「風に向かう一輪の花」の2曲を披露。「特別国際音楽賞」を受賞したBTSは「Dynamite」と「Life Goes On」、「特別栄誉賞」を受賞した嵐の「レコ大」初パフォーマンスも決定している。

■『第62回輝く!日本レコード大賞』各賞受賞者/作品

【優秀作品賞】

「I'm Here」三浦大知

「愛をください〜Don't you cry〜」純烈

「足跡」Little Glee Monster

「香水」瑛人

「世界中の隣人よ」乃木坂46

「猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜」DISH//

「離れていても」AKB48

「母」氷川きよし

「Fantasista〜ファンタジスタ〜」DA PUMP

「炎」LiSA

※曲名50音順

【新人賞】

真田ナオキ

Novelbright

豆柴の大群

Rin音

※50音順

【特別栄誉賞】

嵐

【特別賞】

Uru

鬼滅の刃

NiziU

松田聖子

米津玄師

※50音順

【特別国際音楽賞】

BTS

【特別功労賞】

梓みちよ

小林信吾

ジャッキー吉川

筒美京平

服部克久

弘田三枝子

前田俊明

丸山雅仁

※50音順【最優秀歌唱賞】

福田こうへい