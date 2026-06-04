◆第７６回安田記念・Ｇ１（6月７日、東京競馬場・芝1600メートル）第７６回安田記念・Ｇ１（７日、東京）の追い切りが３日、東西トレセンで行われた。レーベンスティールは絶好の動きで好仕上がりをアピールした。出走馬は４日、枠順は５日に確定する。今度こそＧ１初制覇へ。あふれんばかりの闘志を内に秘め、レーベンスティールが美浦・Ｗコースで最終追い切りを行った。台風６号の影響で大雨が降る中、乗り役の手綱が全く