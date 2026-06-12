東京都八王子市の住宅近くに設置されたカメラに写ったクマ＝4月（小寺敦之さん提供）警視庁が、市街地でのクマ出没を想定した対応チームを立ち上げることが12日、同庁関係者への取材で分かった。4月には東京都八王子市の住宅近くで目撃され、山間部以外でも確認されている。自治体との情報共有を強化し、緊急時には機動隊員が出動してライフル銃で駆除する態勢を取れるようにする。関係者によると、出動は、自治体判断で発砲を