【写真＆動画】大森元貴が撮影した藤澤涼架／ミセス3人の集合ショット／“桃太郎”をイメージした衣装／“オズの魔法使い”の世界観を表現した衣装 ほか Mrs. GREEN APPLEによるイベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のDAY2が、6月11日に開催。ミセスは“桃太郎”をイメージした衣装で登場し、DAY1とは異なる世界観で会場を彩った。 ■大森元貴が公開した、藤澤涼架の“赤眉”ショット 大森元貴は