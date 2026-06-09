YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう漬物買わない。白だしきゅうりがやみつきで止まらない」と題した動画を公開しました。調味料たった2つで、あっという間にできるやみつき必至のきゅうりの漬物を紹介しています。 このレシピで使うメイン食材は、きゅうり2本のみ。調理の工程は非常にシンプルで、ジッパー付きの保存袋を活用して洗い物を極力減らす工夫がされています。洗ったきゅうりの頭とヘタ