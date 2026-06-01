5月31日に投開票が行われた『県知事選挙』。17日間の選挙戦の結果、現職の花角英世さんが3回目の当選を果たしました。 【開票結果】 花角英世氏554,012票 土田竜吾氏230,721票 安中聡氏43,089票 自民党など政党関係者や自治体のトップなど、花角さんの支援者200人以上が集まった会場。投票箱のふたが閉まった午後8時と同時に、花角さんの3選確実の知らせが届きました。 ■3期目の当選 花角英世氏