JR四国 JR四国は、台風6号の接近に伴い、土讃線など3つの路線で2日昼過ぎから計画運休を実施すると発表しました。 計画運休を予定しているのは、土讃線 特急あしずり・特急しまんとの高知ー窪川間と普通列車の須崎ー窪川間の一部、牟岐線 普通列車の阿南ー阿波海南間の一部、予土線 普通列車の江川崎ー窪川間の一部、上下合わせて36本です。 JR四国によりますと、その他の区間についても、降雨