【モデルプレス＝2026/05/29】SUPER EIGHTの横山裕が、7月にスタートするカンテレ・フジテレビ系新水曜ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜よる11時〜）の主演に決定した。【写真】SUPER EIGHT横山裕、“5度目の刑事役”当時のビジュアル◆横山裕、7月クールでフジテレビ系連ドラ初主演7月より、カンテレ・フジテレビ系水曜よる11時に、全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」が新設される。同枠は、カンテ