「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月22日（金）から、世界中で愛され続ける人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』とコラボレーションした新作コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】人気の“ビーグルスカウト”デザインも！新作コレクション一覧■夏にぴったりなデザイン今回発売されるのは、“サマーキャンプ”をテーマに、夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピ