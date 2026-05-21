『PEANUTS』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ サマーキャンプがテーマの“ベビーTシャツ”が登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月22日（金）から、世界中で愛され続ける人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』とコラボレーションした新作コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】人気の“ビーグルスカウト”デザインも！ 新作コレクション一覧
■夏にぴったりなデザイン
今回発売されるのは、“サマーキャンプ”をテーマに、夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックを描いた、ベビー向けの新作コレクション。
ラインナップには、スヌーピーとウッドストックのおでかけをイメージした1枚や、スヌーピーの上にのっているウッドストックたちが愉快な1枚など、仲良しな様子を表現したアウトドア気分あふれるTシャツがそろう。
また、スヌーピーの変装シリーズの中でも人気のビーグルスカウトを採用したデザインが登場。いずれも、個性豊かな仲間たちが織りなす物語からインスピレーションを得た、ユーモアたっぷりの仕上がりとなっている。
【写真】人気の“ビーグルスカウト”デザインも！ 新作コレクション一覧
■夏にぴったりなデザイン
今回発売されるのは、“サマーキャンプ”をテーマに、夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックを描いた、ベビー向けの新作コレクション。
また、スヌーピーの変装シリーズの中でも人気のビーグルスカウトを採用したデザインが登場。いずれも、個性豊かな仲間たちが織りなす物語からインスピレーションを得た、ユーモアたっぷりの仕上がりとなっている。