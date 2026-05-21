映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、7月17日（金）から8月31日（月）まで、『トムとジェリー』とコラボレーションした期間限定イベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」を開催する。【写真】チーズたっぷりのアイスがおいしそう！『