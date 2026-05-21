スタジオツアー東京×『トムとジェリー』がコラボ！ ローブ姿のフォトスポットや限定フードが登場へ
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、7月17日（金）から8月31日（月）まで、『トムとジェリー』とコラボレーションした期間限定イベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」を開催する。
【写真】チーズたっぷりのアイスがおいしそう！ 『トムとジェリー』コラボフード詳細
■トムとジェリーと夏の思い出作り
今回実施される「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」は、ローブを着たトムとジェリーが館内のロビーやレストラン、カフェ、ショップに出現。
ロビーに、ローブを着たトムとジェリーたちと一緒に写真を撮影できるフォトスポットが登場するほか、トムとジェリーが実際にスタジオツアー東京に来場する限定のミート＆グリートが行われる。
また「フロッグカフェ」では、ジェリーの大好物のチーズを詰め込んだミニアイスやトムとジェリーのラテアートをあしらったカフェラテをホットとアイスで提供。
そのほか、コラボレーションフードやレストラン、ショップの購入金額に応じてもらえるステッカー、コラボレーションアートを使用した来場者限定の携帯待受け画像プレゼント、限定グッズが当たるSNS投稿企画なども用意され、新たな魅力が加わったスタジオツアー東京での体験が楽しめる。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） ＆ TM Turner Entertainment Co．（s26） All characters and elements （C） ＆ TM WBEI and its affiliates． （s26） All characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros． Entertainment Inc． WB SHIELD： （C） ＆ TM WBEI． Publishing Rights （C） JKR．
【写真】チーズたっぷりのアイスがおいしそう！ 『トムとジェリー』コラボフード詳細
■トムとジェリーと夏の思い出作り
ロビーに、ローブを着たトムとジェリーたちと一緒に写真を撮影できるフォトスポットが登場するほか、トムとジェリーが実際にスタジオツアー東京に来場する限定のミート＆グリートが行われる。
また「フロッグカフェ」では、ジェリーの大好物のチーズを詰め込んだミニアイスやトムとジェリーのラテアートをあしらったカフェラテをホットとアイスで提供。
そのほか、コラボレーションフードやレストラン、ショップの購入金額に応じてもらえるステッカー、コラボレーションアートを使用した来場者限定の携帯待受け画像プレゼント、限定グッズが当たるSNS投稿企画なども用意され、新たな魅力が加わったスタジオツアー東京での体験が楽しめる。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） ＆ TM Turner Entertainment Co．（s26） All characters and elements （C） ＆ TM WBEI and its affiliates． （s26） All characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros． Entertainment Inc． WB SHIELD： （C） ＆ TM WBEI． Publishing Rights （C） JKR．