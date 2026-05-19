自動車やバイク通学が多い新潟医療福祉大学が警察と連携し、交通ルールの遵守や事故防止の徹底を呼びかけました。 約5000人の学生が在籍する新潟医療福祉大学は、学生の約4割が車やバイクで通学しています。大学では、今年から『交通安全週間』を設定し、新潟北警察署と連携してチラシを配り交通ルールの遵守や事故防止の徹底などを呼びかけました。2025年、学生が関わった事故は57件発生しているということです