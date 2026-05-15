友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は重い彼女について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞回の主人公は、語学留学をしている男の子です。彼には、まいという少し寂しがりやな彼女がいます。ある日、主人公は試験前だからしばらく連絡をとれなくなること伝えると……なんとまいは、主人公の留学先にまで