予備校教師が不同意性交などの疑いで再逮捕です。不同意わいせつ及び不同意性交などの疑いで再逮捕されたのは、金沢市に住む52歳の予備校講師です。石川県警によりますと、この容疑者は去月8月、県内の海岸に駐車した車の中で当時10代の女性の体を触るなどわいせつな行為をした他、12月には同じ被害女性宅で性的な暴行を加えた疑いが持たれています。容疑者は、4月に別の10代の女性に対する不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕されてい