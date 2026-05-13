能登地域の寺社仏閣で相次ぐ窃盗被害を受け、石川県七尾市の神社で13日、盗難リスクがないかを調べる緊急調査が行われました。13日、石川県七尾市の能登生国玉比古神社では…警察：「あそこに(防犯カメラ)1台と…2台、おお、すごい」宮司：「あとは賽銭箱にセンサーを(設置している)」行われていたのは、神社にある銅板や賽銭などの盗難リスクを調べる緊急防犯診断です。これは、能登地域の寺社仏閣で相次ぐ窃盗被害を受け、