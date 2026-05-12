友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は困った女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のバイト先には陽茉莉ちゃんという、仲のいい子がいるのですがひとつ困ったことが……。それは彼女持ちの男の子でも、構わず狙うところです。彼女は同じバイトの北斗さんをロックオンしました。ある