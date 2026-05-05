目の前には、大好きなキャラクターを模したとっても可愛い立体ケーキ。本来なら大喜びするはずの瞬間だが、子どもたちは、まさかの号泣！



【写真】「顔は切らず」思いのほかダイナミックに切られちゃいました

Treadsに投稿され話題となっているのは、くりこ（kurikomanga）さんが撮影した、次男の4歳の誕生日会での一コマだ。



準備されたのは、愛らしい表情をした、ジブリのトトロ型のケーキ。しかし、くりこさんがカットしようと包丁を手にした瞬間、お祝いの空気は一変。「かわいそうだからやめて！」と泣きじゃくる息子さんたち。この純粋すぎる反応の裏側と、現在中学生にまで成長した息子さんたちについて聞いた。



――撮影された時の状況について。



くりこ：次男の4歳の誕生日でした。特に子どもたちがトトロ大好き！というわけではなかったのですが「可愛いケーキだから喜ぶかも」と思い、私が用意したんです。



――息子さんたちの反応は意外だったんですね。



くりこ： 2人で一緒にロウソクを消したり、最初はとても楽しそうにしていました。 でもカットしようと包丁を用意した瞬間、「えっ、切っちゃうの？」と表情が一変して、見るみる曇っていったのが印象的でしたね。



当時、息子たちは、5歳と4歳。こんな反応をするんだ！と驚きましたが、感情の成長も見られ、微笑ましくも感じました。



――結局、ケーキはどうやって食べたのですか？



くりこ： 食べないわけにもいかないので、最初はフォークでそのまま食べようとしたのですが、なかなか手が進まなくて…。最終的にはカットして食べることにしました。一応、顔の部分は避けて切ったのですが、子どもたちはあまり食べなかったのを覚えています。



――今見返すとどのような気持ちになりますか。



くりこ：今見返すと、ただただとても可愛いなと思います。子どもの純粋な気持ちって素敵だなと感じますし、つい何度も見返してしまいますね。



◇ ◇



投稿には「なんて優しい子たちなの！」「お子達の結婚式でこの動画流してほしい」「大泣きする弟の隣で、お兄ちゃんが必死に涙をこらえているのに泣ける」といった、多くの共感と感動のコメントが寄せられている。中学生になった息子さんたちの心の中に、その優しさが宝物として息づいているに違いない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）