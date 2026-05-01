別の名誉毀損裁判で「勝訴」したばかりだったが……虐待や性搾取などの被害に遭った10代の少女たちを保護し、自立を支援する活動などで知られる社会活動家で、Xで８万7000人ものフォロワーを抱える人気インフルエンサーとしても知られる、一般社団法人『Colabo』代表理事の仁藤夢乃氏（36）。３月27日、自身が名誉毀損・肖像権侵害で訴えられていた裁判で「敗訴」を喫した──。仁藤氏といえば、今年の３月12日、虚偽の投稿によっ