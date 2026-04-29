コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY(スヌーピー)」では、毎回好評の「FEILER(フェイラー)」とのコラボレーションシリーズに、2026年春の新作が登場している。ラインナップは、BaseballデザインとSpring sleepデザインの2柄全6アイテム。2026年4月22日より第1弾の販売がスタートしていて、第2弾は5月13日(水)12時〜販売される。【画像】「おかいものSNOOPY」限定のフェイラーコラボ新作を