山形県勢懇話会の例会が22日、山形市で開かれ、共同通信社の川北省吾さんが「『力こそ正義』トランプの暴走 日本、世界はどう向き合うべきか」と題して講演しました。講演で川北さんは、トランプ大統領が政権を取って以降、「自国第一主義」を推し進め、アメリカが国際法を無視する動きを進めていると指摘しました。また、今回のイラン戦争について、5月に控えた米中首脳会談を見据えて、中国と友好的なイランの政権の体制転換を図