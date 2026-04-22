朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系、月曜〜金曜あさ8時〜）がこの春から大幅リニューアルされたことに、視聴者の間で波紋が広がっている。これまでは芸人たちの出演が目立ち、深夜のバラエティ番組のようなゲームコーナーや、芸人同士の内輪ノリに近いトークなどが多かった。しかし、6年目に突入した3月30日からはシーズンレギュラーとして、月曜日に白石美帆、火曜日に〓木菜那、水曜日にM!LK・塩〓太智と曽野舜太、木曜日