生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ夏」を4月20日からドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて販売を開始した。「ベビーゴリラのひとつかみ夏」は、夏でも快適に着用できる着圧ソックス。昨年9月に発売した、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつ