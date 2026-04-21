生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ夏」を4月20日からドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、全国の量販店などを通じて販売を開始した。

「ベビーゴリラのひとつかみ夏」は、夏でも快適に着用できる着圧ソックス。昨年9月に発売した、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」がSNSでも大きな反響を得て、その流れを受けて冷感素材を用いた夏バージョンを開発する運びとなった。

同製品は接触冷感素材と通気性に優れた編み方を採用することで、夏でも快適に着用できる。また、しっかりとした圧を感じながらも快適な履き心地を実現した。夏らしくこんがり日焼けしたベビーゴリラのキャラクターをモチーフに“ゴリラのひと夏”と題し、夏を快適に過ごせるグッズを展開する。



「ベビーゴリラのひとつかみ夏」

製品特長として、本体には、ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用している。さらに、熱を逃しやすい素材と通気性の良い編み方によって、着圧設計でありながら蒸れにくく、快適な履き心地を実現した。つま先部分は指が出せる仕様とすることで熱がこもりにくく、熱くなりにくい設計になっている。暑い季節の就寝時でも快適に着用できる。同製品は、同社のふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」（別売り）とのダブル使いでよりスッキリ感を感じてもらえる。ふくらはぎ中央部に施されたゴリラの手形デザインは独自の編みパターンを採用しており、この部分でふくらはぎを上に持ち上げ、「ゴリラのひとつかみ」でふくらはぎを掴むことによって、ソックスを脱いだ時にさらにスッキリ感を感じることができる。





ふくらはぎ中央部には、ゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンを施し、まるでゴリラに掴まれているようなデザインに仕上げた。加えて、日本製なので品質面でも安心して使用できる。部位ごとに圧を変えた着圧設計になっている。足首に近い部分は21hPa、ふくらはぎ中央部は17hPa、膝に近い部分は13hPaと上から下にかけてより強い圧をかけている。これによって、脱いだ後のスッキリ感を演出している。履き口にはゴリラのワンポイントマークが付いている。デザインのアクセントとしてだけでなく、マークはそれぞれ片側のみに配置しているため左右の区別をしやすくしている。

［小売価格］各2178円（税込）

［発売日］4月20日（月）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp