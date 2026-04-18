転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年3月9日、257人の社会人男女を対象に実施した「2026年 退職に関する意識調査」の結果を発表した。同僚の退職で「自分の退職意欲が上がる」...77.5％＜退職の抵抗感が下がっている理由3位「無理をし続けることへのリスク」、2位「石の上にも三年の価値観が消えた」、1位は？＞の続きです。調査では、同僚が退職した際の自身の退職意欲に