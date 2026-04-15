欧米のポップシーンに「御三家」（サブリナ・カーペンター、Charli XCX、チャペル・ローン）が存在するように、アジア圏の女性ミュージシャンたちもここ最近、驚くべき勢いを見せている。各々の物語や経験を多様な角度で切り取る彼女たちの中から、スター性に溢れ、今まさに世界から発見されるのを待っている6人のアーティストをここに紹介したい。インドネシア出身のフォーク系シンガーソングライター、Bernadya。都会的なマンド