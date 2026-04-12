忙しい毎日でもおしゃれを楽しみたい方に♡DASHING DIVAから、日本限定の新シリーズ「magic press slim」が登場しました。貼るだけで完成する手軽さと、まるで自爪のような自然な仕上がりが魅力のネイルチップ。タイパ重視の今のライフスタイルにぴったりの注目アイテムをチェックしてみてください♪ 薄く軽い新しいネイル体験♡ 「magic press slim」は1,089円（税込）、24枚入り。従来よりも薄く設計され