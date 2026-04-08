休むことに罪悪感を覚えがちな日本人。しかし、世界的な成功者ほど賢く休んでいる。ベゾス、マスク、ゲイツ、ザッカーバーグなどの一流経営者は、多忙のなかどのように休み、どんな1日を過ごしているのか。明日から真似したい、彼らのルーティンに迫る。※本稿は、スタンフォード大学認定コンパッションアンバサダーの鈴木亜佐子『スタンフォード式 最高の休み方』（すばる舎）の一部を抜粋・編集したものです。世界的な成功を収め