約3万人の「フーディスト(料理インフルエンサー/料理クリエイター)」が参加する、日本最大級の料理インフルエンサーネットワーク事業「フーディストサービス」を展開するアイランドは、カルビーのスマートフォンアプリ「カルビー ルビープログラム」とのコラボレーション企画のディレクションを担当した。その一環として、同社の人気「フーディスト」であり、イラストレシピ・絵本作家の「まいのおやつ」さんが考案したレシピをモ