コスメコンシェルジュ・元美容部員のIkueです。毎日当たり前のようにしているフルメイクですが、実は「順番」をなんとなく進めている人も多いのではないでしょうか。ベースメイクの後に眉を描く人、先にアイメイクを仕上げる人など、メイクの順番は人によってさまざま。しかし実は、メイクには仕上がりがぐっときれいに見える「正しい順番」があります。今回は、初心者でも失敗しにくい「フルメイクの正解ルート」をわかりやすく解