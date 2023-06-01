「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本６−８イタリア」（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）日本代表・フォルティウスは地元イタリアに敗れ、４連敗で６敗目を喫した。単独最下位の１０位に転落し、上位４チームによる準決勝進出が完全消滅した。日本と同じくここまで１勝５敗と苦戦していたイタリア。この日は地元の大声援に後押しされながら、好ショットを続け、粘る日本を振り切った。Ｓ