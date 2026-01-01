¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤ëAIµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢AI¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤Ç¤µ¤¨Æ±¤¸¹Í¤¨¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°éÅª¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëWelch Labs¤¬¡Ö¸½Âå¤ÎAI¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤ë¾×·âÅª¤ÊÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£The most complex model we actually understand - YouTubeAI¤¬À¸À®¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥ó¤Ï¿ôÉ´²¯¤â¤Î·×»»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é