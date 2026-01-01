»ä¤¿¤Á¤¬´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤âÊ£»¨¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï²¿¤«¡©
¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¤ëAIµ»½Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢AI¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤Ç¤µ¤¨Æ±¤¸¹Í¤¨¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°éÅª¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëWelch Labs¤¬¡Ö¸½Âå¤ÎAI¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤ë¾×·âÅª¤ÊÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿Ãû¤â¤ÎÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¡¹¤È¾®¤µ¤Ê¥Æ¥¥¹¥ÈÊÒ¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹³Ø½¬¤«¤é²¿¸ÎËÜÊª¤ÎÃÎÀ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÄêÅª¤ÊÅú¤¨¤ÏÃ¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£AI¥â¥Ç¥ë¤ò¹½À®¤¹¤ë¸Ä¡¹¤Î¿Í¹©¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥í¥óÆ±»Î¤¬ÀÜÂ³¤·¤ÆÊ£»¨²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ìÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ç¿Í´Ö¤ÎÍý²ò¤òÄ¶±Û¤·¤¿¤«¤Î¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡ÖÃ±ÁØTransformer¤òÍÑ¤¤¤¿¾êÍ¾±é»»¤Î³Ø½¬¡×¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¤âÊ£»¨¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤ËOpenAI¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¾®µ¬ÌÏ¥â¥Ç¥ë¤Ë¾êÍ¾±é»»¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öx¡Üy¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¿ô³ØÅª±é»»¤ò¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦xÎó¡¦y¹Ô¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¡¦Îó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊxÃÍ¡¢¹Ô¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊyÃÍ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë
¡¦¹Ô¤ÈÎó¤Î¸ò¤ï¤ë¥»¥ë¤Ë¤ÏxÃÍ¤ÈyÃÍ¤ÎÏÂ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
¡¦¥»¥ë¤ÎÃÍ¤Ë¤ÏºÇÂç¿ô¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥»¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃÍ¤¬ºÇÂçÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÏºÇÂçÃÍ¤Ç³ä¤Ã¤¿¾êÍ¾¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¤³¤Î¾êÍ¾±é»»¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤Ù¤¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î°ìÉô¤Î¤ß¤ò¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¤Ë³ÎÊÝ¤·»Ä¤ê¤ò³Ø½¬¤ËÈñ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥â¥Ç¥ë¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢0¤«¤é4¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤òÉ½¤¹¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤ÆÅù¹æ¤òÉ½¤¹¥È¡¼¥¯¥ó¤¬1¤ÄÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¥×¥é¥¹¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î³Ø½¬¤Ç¤Ï²Ã»»¤·¤«¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö1¡Ü2¡×¤È¤¤¤¦»»½ÑÌäÂê¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÌäÂê¤ÎºÇ½é¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¡Ö1¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÅÏ¤¹¤Ë¤Ï¡¢1¤Î°ÌÃÖ¤Î¤ß¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£2ÈÖÌÜ¤Î¥È¡¼¥¯¥ó¡Ö2¡×¤Ï2ÈÖÌÜ¤ÎÆþÎÏ¤Î¤ß¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎÅù¹æ¤Ï6ÈÖÌÜ¤ÎÆþÎÏ¤Î¤ß¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤«¤é¸«¤¿¡Ö1¡Ü2¡×¤È¤¤¤¦»»½ÑÌäÂê¤Ï¡Ö1ÈÖÌÜ¤Î¤ß¥ª¥ó¢ª2ÈÖÌÜ¤Î¤ß¥ª¥ó¢ª6ÈÖÌÜ¤Î¤ß¥ª¥ó¡×¤È¤¤¤¦½ç½ø¤ÇÆþÎÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Transformer¥â¥Ç¥ë¤ÏÆþÎÏ¤ÈÆ±¤¸¼¡¸µ¤Î½ÐÎÏ¤òÊÖ¤¹¤è¤¦ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ½ª½ÐÎÏ¤â6¡ß3¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç¤ËÉ¬Í×¤Ê½ÐÎÏ¤ÏºÇ½ªÎó¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö1¡Ü2¡á3¡×¤ÎÎã¤Ç¤ÏºÇ½ªÎó¤Î3ÈÖÌÜ¤Î½ÐÎÏ¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï18¸Ä¤ÎÃÍ¤«¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò6¸Ä¤ÎÃÍ¤«¤é¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ø¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÌÜÉ¸ÆþÎÏ¤È½ÐÎÏ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö1¡Ü3¡á4¡×¤ä¡Ö2¡Ü3¡á0¡×¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎã¤ò½½Ê¬¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÌäÂê¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÎÀµ³Î¤ÊÆ°ºî¸¶Íý¤Ç¤¹¡£
OpenAI¥Á¡¼¥à¤¬¾êÍ¾±é»»¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ò·±Îý¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½é´ü¤Î·ë²Ì¤Ï¤«¤Ê¤ê´üÂÔ³°¤ì¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï·±Îý¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁÇÁá¤¯³Ø½¬¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î·±ÎýÎã¤ÇÀµ¤·¤¤½ÐÎÏ¤òÀ¸À®¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Æ¥¹¥È¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄãÄ´¤ÊÀÇ½¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï¾êÍ¾±é»»¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã±¤Ë·±Îý¥Ç¡¼¥¿¤ò´Ý°Åµ¤·¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¢¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬¥â¥Ç¥ë·±Îý¤µ¤»¤¿¤Þ¤ÞµÙ²Ë¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÙ²Ë¤Î´Ö¤ËËÄÂç¤Ê³Ø½¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò·Ð¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÈÆ²½¤òÃ£À®¤·¡¢·±Îý¥Ç¡¼¥¿¤È¥Æ¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎ¾Êý¤Ç´°àú¤ÊÀÇ½¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
OpenAI¥Á¡¼¥à¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»»½Ñ±é»»¤ä¥â¥Ç¥ë¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÍÈ¯ÅªÈÆ²½¸½¾Ý¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡ÖGrokking(¥°¥í¥Ã¥¥ó¥°)¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£SFºî²È¤ÎR.A.¥Ï¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾®Àâ¡Ö°ÛÀ±¤ÎµÒ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÐÀ±¸ì¡Ögrok¡×¤Ë¤Ï¡ÖÉ½ÌÌÅª¤ÊÍý²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆâÌÌÅª¤ÊÍý²ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÅ¾ÍÑ¤·¤ÆÆÍÈ¯ÅªÈÆ²½¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤ò¥°¥í¥Ã¥¥ó¥°¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Grokking: Generalization Beyond Overfitting on Small Algorithmic Datasets
https://arxiv.org/abs/2201.02177
ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤È³èÀ²½¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢Èó¾ï¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯½¨°ï¤ÊÀâÌÀ¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÀÊ¸¤Ç¤ÏÀèÄø¤Î´ÊÎ¬²½¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬NAND¤Ç113·å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆþÎÏ¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ï0¤«¤é112¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ò¼¨¤¹113¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÅù¹æ¤ò¼¨¤¹1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢Ä¹¤µ¤Ï114¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö1¡Ü2¡×¤ò·×»»¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤³¤Î114¡ß3¤Î¹ÔÎó¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÎó¤Ë¤ÏºÇ½é¤ÎÎó¤Î1ÈÖÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤Ë1¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎÎó¤Î2ÈÖÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤Ë1¡¢ºÇ¸å¤ÎÎó¤ÎÅù¹æ¤Î°ÌÃÖ¤Ë1¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ0¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆþÎÏ¤Î113¡ß3¹ÔÎó¤ò³Ø½¬ºÑ¤ß½Å¤ß¹ÔÎó(Ëä¤á¹þ¤ß¹ÔÎó)¤Ç¾è»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê128¡ß3¤Î¿·¤·¤¤¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£Ëä¤á¹þ¤ß¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ï¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÂ¿ÁØ¥Ñ¡¼¥»¥×¥È¥í¥ó±é»»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ØÅÏ¤µ¤ì¡¢Â¿ÁØ¥Ñ¡¼¥»¥×¥È¥í¥ó¤«¤é¤Î½ÐÎÏ¤ÏÄ¹¤µ128¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ÐÎÏ¤òËä¤á¹þ¤ß¹ÔÎó¤È¾è»»¤·Ä¹¤µ114¤ÎºÇ½ª¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Î²óÅú¤Ï¤³¤ÎºÇ½ª¥Ù¥¯¥È¥ëÆâ¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇÂç½ÐÎÏÃÍ¤ÏÀµ²ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö1¡Ü2¡á3¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë3ÈÖÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤ò¾êÍ¾±é»»¤Ç·±Îý¤¹¤ë¤ÈOpenAI¥Á¡¼¥à¤¬´Ñ»¡¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸À®Ä¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤ÏÌó140¥¹¥Æ¥Ã¥×¸å¤Ë·±Îý¥Ç¡¼¥¿¤òµ²±¤·¡¢1Ëü¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î·±Îý¤ò·Ð¤ÆÈÆ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ´Ö½ÐÎÏ(³èÀ²½)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤¿¤á¡¢Â¿ÁØ¥Ñ¡¼¥»¥×¥È¥í¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂè2ÁØ¤Ë¤¢¤ë¹ç·×512¸Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó·²¤Î½ÐÎÏ¤ò¾ÜºÙ¤Ë´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö0¡Ü0¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÁØ¤ÎºÇ½é¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï½ÐÎÏÃÍ1.17¡¢2ÈÖÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï0.6¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë½ÐÎÏ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤ÏÆþÎÏ·×»»¼°¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¤ÎÃÍ¤ÎÊÑ²½¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£x¤ÎÃÍ¤ò0¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢yÃÍ¤ÎÈÏ°Ï¤òÃµº÷¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö0¡Ü0¡×¡Ö0¡Ü1¡×¡Ö0¡Ü2¡×¡Ä¡Ä¤È¿Ê¤á¡¢y¤ÎÁ´113ÄÌ¤ê¤ÎÃÍ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤È¡¢°ìÉô¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó½ÐÎÏ¤ËÀµ¸¹ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÎÁ´¥Ú¥¢´Ö¤ÎÁê´Ø¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢³Æ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¥Ú¥¢¤Î»¶ÉÛ¿Þ¤ò7¡ß7¥°¥ê¥Ã¥É¤ÇºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð2ÈÖÌÜ¤Î»¶ÉÛ¿Þ(1¹ÔÌÜ)¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤òyÃÍ¡¢2ÈÖÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤òxÃÍ¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¥×¥í¥Ã¥È¤ÏÈþ¤·¤¤¥ë¡¼¥×·Á¾õ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó½ÐÎÏ¥Ú¥¢¤ÇÆ±ÍÍ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²¿¤é¤«¤Î¹½Â¤¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤¬³Ø½¬¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç·±Îý¤òÁÌ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤òÃ±½ã¤Ëµ²±¤·¤¿¥â¥Ç¥ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹½Â¤¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê½é´ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï³Ø½¬¸å¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿ÇÈ·Á¤ä¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤¤¬Á´¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢³Ø½¬¤ÎÃÊ³¬¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤¬¥°¥í¥Ã¥¥ó¥°Æ°ºîÃæ¤ËÆâÉô¤ÇÀ¸À®¤¹¤ëÇÈ·Á¤È¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÆþÎÏx¤Èy¤ÎsinÃÍ¤äÀµÉé¤ò·×»»¤·³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÀ²½¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¥»¶¥Õ¡¼¥ê¥¨ÊÑ´¹¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¥â¥Ç¥ë¤¬³Ø½¬¤·¤¿ÇÈ¤Î¼þÇÈ¿ô¤ò·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÎÇÈ¤Ç¤ÏºÇÂç¼þÇÈ¿ôÀ®Ê¬¤¬8¦Ð/113¤ò¼¨¤·¡¢3ÈÖÌÜ¤ÎÇÈ¤Ç¤ÏºÇÂç¼þÇÈ¿ôÀ®Ê¬¤¬6¦Ð/113¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÇÈ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Î½ÐÎÏ¾å¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¸«»ö¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤¬¼¨¤¹ÇÈ·Á¤¬³Ø½¬¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¹Àþ·Á¥×¥í¡¼¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëä¤á¹þ¤ß¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î¤µ¤é¤Ë¿ô²Õ½ê¤ÎÃÍ¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÈ¾¼þ´üÅª¤Ê¶ÊÀþ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
8¤Ä¤Î¶ÊÀþ¤ò½Å¤ßÉÕ¤ÏÂ¤Ç·ë¤Ö¤È¼þÇÈ¿ô8¦Ð/113¤Îcos¶ÊÀþ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¶ÊÀþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½Å¤ßÉÕ¤ÏÂ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢½Å¤ßÉÕ¤ÏÂ¤Î·×»»¤³¤½¤¬¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤äÂ¿ÁØ¥Ñ¡¼¥»¥×¥È¥í¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Êµ¡Ç½¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢x¡ß8¦Ð/113¤ÎsinÃÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¹Àþ·Á¥×¥í¡¼¥Ö¤ò·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎËä¤á¹þ¤ß¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÏºÇ½é¤ÎÆþÎÏx¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎËä¤á¹þ¤ß¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ï2ÈÖÌÜ¤ÎÆþÎÏy¤Î¤ß¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆþÎÏ¤Ï¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç·ë¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢3¤Ä¤ÎÆþÎÏ¤òÆÈÎ©¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤Î¤ËÆ±¤¸Ëä¤á¹þ¤ß¹ÔÎó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎËä¤á¹þ¤ß¥Ù¥¯¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¥¹¥Ñ¡¼¥¹Àþ·Á¥×¥í¡¼¥Ö¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Å¬ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸Èþ¤·¤¤cos¶ÊÀþ¤Èsin¶ÊÀþ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤¬º£ÅÙ¤Ïy¤Î´Ø¿ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥â¥Ç¥ë¤ÏÈó¾ï¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÆþÎÏ¤ÎsinÃÍ¤ÈcosÃÍ¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£ÅÙ¤Ïx¤Èy¤ÎÎ¾Êý¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤Ë¤³¤ì¤é¤Î½ÐÎÏ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤òÃµ¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ¿ô¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£Ã±°ì¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¡¢y¤ò0¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æx¤ÎÁ´²ÄÇ½¤ÊÃÍ¤òÁöºº¤¹¤ë¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿cos¶ÊÀþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¥°¥é¥Õ¤Ë¼´¤òÄÉ²Ã¤·¡¢y¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤ò¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
x¤Èy¤ÎÁ´ÃÍ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃµ¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤ò¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥°¥é¥Õ¤Î¹â¤µ¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Õ²½¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥°¥é¥Õ¤Î¿§¤Ï¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏÃÍ¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î½ÐÎÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤â¤Û¤ÜÇÈ¾õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬³Ø½¬¤·¤¿¤³¤ÎÇÈ¹½Â¤¤òºÇ¤â¤è¤¯Âª¤¨¤ësin¶ÊÀþ¤Ècos¶ÊÀþ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤áº£²ó¤âÎ¥»¶¥Õ¡¼¥ê¥¨ÊÑ´¹¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ïx¤Èy¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å°Ì¼þÇÈ¿ô¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥°¥é¥Õ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×À®Ê¬¤ËÊ¬²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¼¿Þ¤ÇÊ¬²ò¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤Î¤¦¤Á°ìÈÖ²¼¤ÎÀÄ¤Ç¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ÎÀ®Ê¬¤Ïcos(x)¡¢²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î²«¿§¤Ç¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ÎÀ®Ê¬¤Ïcos(y)¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¼¤«¤é3ÈÖÌÜ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤ÎÀ®Ê¬¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯É½¤ì¤Æ¤ª¤ê¤«¤ÄºÇ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤écos(x)¤Ècos(y)¤ÎÀÑ¤ËÅù¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼¡¤ËÂ¿ÁØ¥Ñ¡¼¥»¥×¥È¥í¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë1ÁØ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢¤³¤ÎÁØ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤òx¤Èy¤Î´Ø¿ô¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ï¤êÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÈ¤ÏÀèÄø¤Î¤â¤Î¤è¤êÉÔµ¬Â§¤Ç¼Ð¤á¸þ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤ÎÇÈÆ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÆþÎÏÃÍ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÈÖÌÜ¤ÎÇÈ¤ÎºÇ½é¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡Öx¡á0, y¡á65¡×¤Ç¤¹¡£ÇÈÊö¤Ë±è¤Ã¤Æº¸²¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ãæ´ÖÃÍ¤¬¡Öx¡á20, y¡á45¡×¡Öx¡á40, y¡á25¡×¡Öx¡á60, y¡á5¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öx¡á65, y¡á0¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¥Ú¥¢¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹ç·×ÃÍ¤¬65¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ï¡Öx¡Üy¡×¤¬65¤Î»þ¤ËºÇÂç¸Â¤ËÈ¯²Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç²Ã»»¤ò³Ø½¬¤·¤¿¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¹ç·×¤¬65¤È¤Ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆþÎÏ¥Ú¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯²Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2ÈÖÌÜ¤ÎÇÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡Öx¡á66, y¡á112¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Öx¡á91, y¡á87¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÍ¤ò·Ð¤Æ¡Öx¡á112, y¡á66¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢ÆþÎÏ¥Ú¥¢¤ÎÃÍ¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¤¤¤º¤ì¤â178¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï½ü¿ô113¤Ë¤è¤ë¾êÍ¾±é»»¤Ç·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢2ÈÖÌÜ¤ÎÇÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±é»»·ë²Ì¤¬65¤È¤Ê¤ëÆþÎÏ¥Ú¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿1ÁØ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ç¡¢cos(x)¡ßcos(y)¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æx¤Èy¤½¤Î¤â¤Î¤ò²Ã»»¤¹¤ë½èÍý¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀèÄø¡¢Âè1ÁØ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤¼þÇÈ¿ôÀ®Ê¬¤¬cos(x)¡ßcos(y)¤Ç¤¢¤ê¡¢Âè2ÁØ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤¼þÇÈ¿ôÀ®Ê¬¤¬sin(x)¡ßsin(y)¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç°Ê²¼¤Î²¾Äê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦cos(x)¡ßcos(y)¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿½Å¤ß¤Ï1¤Ç¤¢¤ë
¡¦sin(x)¡ßsin(y)¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿½Å¤ß¤Ï-1¤Ç¤¢¤ë
¤³¤ÎÉé¤Î½Å¤ß¤Ï2ÈÖÌÜ¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¾å²¼È¿Å¾¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½Å¤ßÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¤ò²Ã»»¤¹¤ë¤È¡¢sin¤Ècos¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ë´³¾Ä¤·¹ç¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÁØ¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÂÐ³ÑÀþÂÐ¾ÎÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆþÎÏ¤Î¹ç·×¤¬65¤È¤Ê¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤¬È¯²Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
cos(x)¡ßcos(y)¡Ýsin(x)¡ßsin(y)¤Ï¼Â¤Ï»°³Ñ´Ø¿ô¤Î¸ø¼°¡Ö²ÃË¡ÄêÍý¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢cos(x¡Üy)¤ËÅù¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ø¼°¤Ë¤è¤êsin¤Ècos¤ÎÀÑ¤ÎÏÂ¤òx¤Èy¤ÎÏÂ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·×»»¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¤³¤Î»°³Ñ´Ø¿ô¤Î¸ø¼°¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¾êÍ¾±é»»¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø½¬¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¸å¤ÎunbedÉô¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤ßÉÕ¤ÏÂ¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂ¿ÁØ¥Ñ¡¼¥»¥×¥È¥í¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ªÁØ¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Î½ÐÎÏ¤ò¥°¥é¥Õ²½¤¹¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Õ¥È¤ä¥¹¥±¡¼¥ë¤ò»ý¤ÄÂÐ³ÑÀþÂÐ¾ÎÀ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï½ÐÎÏ¤¬7¤òÊÖ¤¹·ë²Ì¤Î¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
65¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸¡½Ð¤·¤¿Â¿ÁØ¥Ñ¡¼¥»¥×¥È¥í¥ó¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï7¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Îx¤Èy¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇÂçÃÍ¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾êÍ¾±é»»ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÆþÎÏ¤Î¿ôÃÍ¤ÎÉä¹æ¤È¶áÀÜÀ¤ò¿äÄê¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î´Ø¿ô¤ÎÀÑ¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢»°³Ñ´Ø¿ô¤Î¸ø¼°¤ò¹ªÌ¯¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¾êÍ¾±é»»¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÐ³ÑÀþÂÐ¾ÎÀ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊ£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇºÇ½ªÅª¤ÊÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¾êÍ¾±é»»¤ò²ò¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò¾ÜºÙ¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¼À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤Ù¤¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬³Ø½¬¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¹½Â¤¤Î¿Ê²½¤ò²Ä»ë²½¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³Ø½¬³«»Ï¤«¤é¿ôÉ´¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ë´°Á´¤ËÅ¬¹ç¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈÆ²½¤ÎÃû¸õ¤ä¿ÆÏÂÀ¤Îº¯À×¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø½¬¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤Ï²£¤Ð¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢²¿¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬²áÄø¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÀÇ½¤È¥Æ¥¹¥ÈÀÇ½¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾»ØÉ¸¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯²£¤Ð¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ¾ï¤Ï³Ø½¬¤¬´°Î»¤·°ÂÄê¤·¤¿²ò¤Ë¼ýÂ«¤·¤¿¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÆâÉô¤ò¾ÜºÙ¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¥â¥Ç¥ë¤¬¾êÍ¾±é»»ÌäÂê¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹½Â¤¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Neel Nanda»á¤é¤ÏÏÀÊ¸¤Ç¡Ö½ü³°Â»¼º(excluded loss)¡×¤È¤¤¤¦¹ªÌ¯¤Ê¿·»ØÉ¸¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø½¬²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ò¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¸òº¹¥¨¥ó¥È¥í¥Ô¡¼Â»¼º¤ò¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÍ¤¬Äã¤¤Êý¤¬ÎÉ¹¥¤ÊÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼çÍ×¼þÇÈ¿ô¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÇ½Â¬ÄêÁ°¤Ë¼çÍ×¼þÇÈ¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ½ª½ÐÎÏ¤«¤é½üµî¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀèÄøÈ¯¸«¤·¤¿8¦Ð/113¼þÇÈ¿ô¤ò½üµî¤·¡¢³Ø½¬²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î½ü³°Â»¼º¤ò¥×¥í¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤»ØÉ¸¤Ï³Ø½¬Â»¼º¤È¶¦¤ËµÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬sin¶ÊÀþ¤Ècos¶ÊÀþ¤Ë¤è¤ëÉ½¸½¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ½ü³°Â»¼º¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¥â¥Ç¥ë¤¬¼çÍ×¼þÇÈ¿ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë³Ø½¬¡¦¥Æ¥¹¥ÈÀÇ½¤Î²£¤Ð¤¤¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç½ü³°Â»¼º¤¬½ù¡¹¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¼çÍ×¼þÇÈ¿ô¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼¡Âè¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Nanda»á¤é¤ÏÀ®Ä¹¤¬sin¡¦cos¹½Â¤¤Î´°À®»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬½é´ü³Ø½¬¤Ç°ÍÂ¸¤·¤¿µ²±Îã¤ò½üµî¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×ÃÊ³¬¡×¤ÎÄ¾¸å¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶½Ì£¿¼¤¯¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤¬¾êÍ¾±é»»¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ²÷¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ü³°Â»¼º¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Îµ²±°ÍÂ¸¤«¤é³Ø½¬¤Ø¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¿ÊÅ¸¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¡¢¥°¥í¥Ã¥¥ó¥°¸½¾Ý¤ò¼Â¤Ë¹ª¤ß¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌÀÎÆ¤µ¤Ï¸½ÂåAI¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈþ¤·¤¯¤âµ©¤ÊÎã³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëµ©Í¤Ê¡ÖÆ©ÌÀ¤ÊÈ¢¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£